Dupa doi ani de implementare, Proiectul Youthfocus, derulat de Asociatia Turul Madar, a luat sfarsit. Scopul principal al proiectului a fost de a implica tinerii, din orasele Sfantu Gheorghe, Covasna si Targu Secuiesc, in comunitate precum si dezvoltarea abilitatilor cetatenesti si de leadership ale acestora. Un total de 75 de tineri si 35 de adulti au participat la diferite activitati educationale, de promovare si de constientizare.Proiectul #youthfocus a avut la baza programul The Duke of ... citeste toata stirea