Proiectul #youthfocus al Asociatiei Turul, in plina desfasurare

Viata organizatiei a fost plina cu noutati in ultimul an. Echipa voluntarilor s-a marit cu 12 mentori noi, proveniti din Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si Covasna. Mentorii au avut parte de un proces educational de pregatire pentru a obtine mai multe informatii despre structura si functionarea proiectului #youthfocus obtinand astfel cunostinte indispensabile pentru derularea activitatilor. In timpul acestor pregatiri mentorii au avut posibilitatea de a se cunoaste intre ei, de a forma relatii ... citeste toata stirea