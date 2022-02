Propunere de arestare preventiva a proprietarului cainilor care l-au muscat pe copilul de 10 ani

Parchetul de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe a transmis prin intermediul unui comunicat de presa ca se va propune, in cursul zilei de sambata, 19 februarie, arestarea preventiva a proprietarului cainilor care au atacat marti un baiat de 10 ani, in Sfantu Gheorghe.aEuro<"S-a retinut ca la data de 15.02.2022, in jurul orei 15:20, inculpatul, in calitate de detinator al mai multor exemplare canine catalogate ca fiind caini periculosi sau agresivi conform art. 1 lit. b respectiv art. 2 alin. ... citeste toata stirea