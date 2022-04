Protectia animalelor la un al nivel: Amy - o noua imagine in online, dar cu aceeasi determinare in offline

Asociatia Amy din Sfantu Gheorghe duce activitatea de protectia animalelor fara stapan la un alt nivel. In prezent, aceasta se afla intr-un amplu proces de transformare din punct vedere vizual, in online, si organizational, in offline. Un site nou, modern si prietenos cu utilizatorii, va fi lansat in curand, dar noutati vor fi si la alte capitole.Schimbarile vin ca un pas natural al dezvoltarii, mai ales dupa ce in ianuarie Asociatia a reusit sa cumpere un teren pentru construirea unui ... citeste toata stirea