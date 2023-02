Protectia Consumatorilor Covasna, amenzi de aproape 3 milioane de lei in 2022

Cele 1.190 de controale efectuate anul trecut de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Covasna s-au lasat cu amenzi in valoare de aproape 3 milioane de lei. In plus, comisarii CJPC au dispus suspendarea temporara a activitatii in cazul a 46 de firme. In aceeasi perioada s-au inregistrat si 680 de reclamatii, dintre care 144 au fost neintemeiate.Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Covasna a efectuat in 2022 un numar de 1.190 de controale. Acestea ... citeste toata stirea