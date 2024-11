"Protejeaza Originalitatea - Respecta Drepturile de Autor!"

COMUNICAT DE PRESA. Protectia drepturilor de proprietate intelectuala reprezinta o prioritate asumata a Romaniei, inclusiv prin adoptarea unei strategii nationale in domeniu, prin Hotararea Guvernului nr. 1.272/2023.Printre principalele institutii cu atributii in domeniul protectiei drepturilor de autor se afla Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si Inspectoratul General al Politiei Romane care are, de altfel, si competenta de a constata infractiuni si contraventii in domeniu. ... citește toată știrea