Profesorii din judet vor protesta marti, 30 mai, de la ora 9:00 la ora 10:00, in fata Prefecturii Covasna, a spus, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, presedintele Sindicatului Liber al Invatamantului - Covasna, Nagy Gabor. Sunt asteptate sa ia parte la protest cel putin 500 de cadre didactice. Protestul vine in a doua saptamana de cand profesorii din toata tara au intrat in greva generala. Desi au avut loc negocieri, Guvernul nu reuseste sa ii convinga pe profesori sa incheie ... citeste toata stirea