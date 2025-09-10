Editeaza

Proteste in educatie: cu gradinitele cum ramane?

Sursa: Covasnamedia.ro
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 07:00
Protestele din educatie continua in judetul Covasna, unde sindicalistii anunta un nou miting in fata Prefecturii. Totodata, desi Legea 141 nu afecteaza direct educatoarele, gradinitele resimt tensiunile. Unele unitati din Sfantu Gheorghe isi inchid portile la pranz, iar liderii de sindicat avertizeaza ca, de la anul, jumatate dintre posturile din gradinitele cu program prelungit ar putea fi taiate.

La Sfantu Gheorghe unele gradinite cu program prelungit cer parintilor sa isi ia copiii acasa de ...citește toată știrea

