Protestele angajatilor din Finante sunt in desfasurare si in judetul Covasna. Totusi, e bine de stiut ca activitatea nu a fost complet oprita. La sediul ANAF din Sfantu Gheorghe se lucreaza, dar cu program redus, de doar trei ore pe zi.Actiunea de protest a inceput saptamana trecuta, in 24 august si va continua. Nu se stie pana cand va dura."La nivelul judetului Covasna, protestul s-a desfasurat in interior, in holul institutiei. Va continua pana la solutionarea solicitarilor noastre, ... citeste toata stirea