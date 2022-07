"Provin dintr-o familie de oameni gospodari in care, desi ocupatia de baza este agricultura, educatia este prioritara"

Interviu cu Andreea-Maria Dirstariu, singura eleva din judetul Covasna care a avut media 10 la Bacalaureat 2022Media perfecta la bacalaureat este un obiectiv la care multi nici nu indraznesc sa viseze. Dar in fiecare an sunt cei care demonstreaza ca ceea ce pare imposibil este posibil. Iar anul acesta, printre cei 222 de elevi care in anul 2022 au atins perfectiunea in materie de bac, se afla si o covasneanca. Tanara, care este absolventa Liceului Teoretic "Mircea Eliade" din Intorsura ... citeste toata stirea