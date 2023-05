Asociatia "100 Playground" lanseaza un nou proiect, "VERTICAL - program de educatie outdoor", prin care membrii isi propun sa ajute 14 tineri in procesul de dezvoltare personala prin "metode de educatie outdoor", si anume prin practicarea escaladei. Proiectul se va desfasura in perioada mai-octombrie, anul acesta, si nu presupune niciun cost din partea tinerilor care vor lua parte la activitati.Doar 15% dintre tinerii din Romania fac sport in mod regulat si, spun initiatorii proiectului, de ... citeste toata stirea