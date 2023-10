Un alt pui de urs a fost accidentat mortal, duminica, pe 8 octombrie. Animalul salbatic, in varsta de sase luni, a fost lovit de masina pe DN 11, in apropierea localitatii Lemnia, iar conducatorul auto era inca la fata locului in momentul in care au sosit reprezentantii Garzii de Mediu Covasna. Masina implicata in incident a suferit daune semnificative si a avut nevoie de tractare. Este al treisprezecelea astfel de caz inregistrat anul acesta in judet."In data de 08.10.2023 ca urmare a unui ... citeste toata stirea