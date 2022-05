Punct de verificare a autorecenzarii, in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe

Autoritatile din Sfantu Gheorghe infiinteaza, incepand de vineri, 20 mai, un punct de verificare a autorecenzarii. Acesta va fi situat in Piata Centrala si va functiona pana in 27 mai, zilnic intre orele 10:00-18:00, iar duminica intre orele 10:00-16:00.Primarul Antal Arpad a spus joi, intr-o conferinta de presa, ca numarul de chestionare nevalidate de INS este in continuare mare, de peste 10% din totalul celor completate la domiciliu, atat la nivel national, cat si local."In continuare, ... citeste toata stirea