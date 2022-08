Putin peste 7 milioane de lei ar putea ajunge la Batani, prin PNI "Anghel Saligny"

Comuna Batani are un singur proiect declarat eligibil in cadrul Programului National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny", in valoare totala de putin peste 7 milioane de lei. Daca va fi implementat, vor fi refacute o serie de strazi din localitate si Drumul Comunal 44. Primarul, Simon Andras, spera ca la anul sa se poata inceapa lucrarile."Refacerea strazilor si DC 44 dupa introducerea lucrarilor de apa si canalizare in localitatile Batanii Mari si Batanii Mici, comuna Batani, judetul ... citeste toata stirea