PUZ pentru un magazin Lidl in cartierul Simeria

Sunt in derulare demersuri oficiale pentru construirea unui magazin Lidl in Sfantu Gheorghe. Acesta ar urma sa fie situat in cartierul Simeria, potrivit Planului Urbanistic Zonal (PUZ) adoptat recent de Consiliul Local.Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Sfantu Gheorghe din 27 octombrie s-a aflat si proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Magazin *Lidl*". Documentele aprobate de alesii locali in unanimitate vizeaza o zona situata intre strazile Garoafei si ... citeste toata stirea