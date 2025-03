Radare in cascada pe DN11: 68 de vitezomani prinsi in doar 3 ore

Politistii covasneni, in colaborare cu cei ai Serviciului Rutier din cadrul IPJ Harghita au desfasurat joi, 28 februarie, o actiune pe DN11 in care au utilizat aparate radar in sistem cascada. Au fost prinsi, in doar 3 ore, 68 de conducatori auto care au depasit limita legala de viteza. Unul dintre soferi a ramas fara permis."Politistii Serviciului Rutier Covasna, in colaborare cu cei ai Serviciului Rutier din cadrul IPJ Harghita, au desfasurat o actiune comuna pe DN 11, utilizand aparate ... citește toată știrea