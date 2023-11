Incepand cu luna septembrie a anului viitor, Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, in parteneriat cu Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe, va demara un curs de specializare de trei ani in Radiologie si Imagistica Medicala, dedicat asistentilor medicali. Acesta se va desfasura in limba maghiara la Extensia Universitara Sfantu Gheorghe.Studentilor li se va oferi oportunitatea de a participa la stagii de practica si formare profesionala, in speranta ... citeste toata stirea