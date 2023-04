Prefectul judetului Covasna, dr. Raduly Istvan, a atras atentia, in cadrul unei conferinte de presa marti, 25 aprilie a.c., asupra importantei protejarii mediului inconjurator. In preajma Zilei Pamantului din 22 aprilie si totodata in contextul evenimentului "Ora Pamantului" din ultima sambata a lunii martie, cand milioane de oameni, companii si institutii sting lumina timp de o ora, acesta a spus ca gestul simbolic, precum si actiunile de plantare a copacilor nu vor salva planeta daca oamenii ... citeste toata stirea