Un barbat in varsta de 62 de ani a ajuns miercuri dimineata la spital dupa ce a cazut de pe scuterul pe care se afla. S-a intamplat la Intorsura Buzaului, pe strada Hanului. Se pare ca alcoolul a fost de vina. Etilotestul a aratat 1.24 mg/l alcool pur in aerul expirat.Evenimentul rutier a fost anuntat miercuri, 23 august, in jurul orei 6:30."Politistii care s-au deplasat la fata locului au constatat faptul ca un barbat in varsta de 62 de ani, in timp ce se deplasa pe strada Hanului, s-a ... citeste toata stirea