Un accident de circulatie, in care a fost ranit un pieton care a incercat sa traverseze drumul national 12, in zona localitatii Olteni, a avut loc sambata seara."La data de 14 octombrie 2023, in jurul orei 19, politistii din cadrul Serviciului Rutier Covasna au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 12, in localitatea Olteni.Din verificarile initiale a rezultat ca o tanara de 19 ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 12, la kilometrul 24 + ... citeste toata stirea