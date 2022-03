Raport al autoritatilor covasnene: populatia din judet este in continua scadere

Un raport de activitate realizat de Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor (SPCJEP) Covasna pe anul 2021 arata faptul ca populatia judetului a scazut din 2016 pana in 2021 cu aproape 4.500 de persoane. Totusi, in 2021 au fost eliberate aproape 2.390 de acte de nastere, dar au fost raportate cele mai multe decese din ultimii cinci ani. Totodata, anul trecut autoritatile covasnene au emis aproape 20.000 de noi carti de identitate. Faptul ca Serviciul are doua sedii ... citeste toata stirea