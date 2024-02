Raport: rata de infractiuni a crescut in judetul Covasna

Un raport al Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Covasna arata ca in anul 2023 au fost inregistrate mai multe infractiuni in judet fata de 2022. Totodata, si numarul de evenimente la care politistii covasneni au fost prezenti a crescut.Fata de 2022, anul trecut oamenii legii din judet au fost sesizati in mai multe cazuri unde s-au inregistrat diferite infractiuni."La nivelul judetului Covasna, in anul 2023, au fost sesizate 4.638 de infractiuni, cu 313 mai multe fata de anul 2022. ... citește toată știrea