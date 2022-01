Raport SJU: 16 pacienti COVID si 5 persoane suspecte de infectie cu SARS-COV-2

Raportul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Covasna din 19 ianuarie, referitor la cazurile de COVID-19 tratate in spital informeaza ca la ora 13:00, in grija medicilor de aici erau 16 pacienti confirmati la infectia cu noul coronavirus, dar si cinci suspecti de acelasi diagnostic, persoane care inca asteptau rezultatele testelor PCR.Dintre cei cinci suspectati ca ar fi infectati cu virusul SARS-COV-2, trei sunt izolati pe sectia de Pneumologie si alti doi sunt in stare critica la ATI. ... citeste toata stirea