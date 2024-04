Raport: Starea mass-media din Romania in pragul anului super-electoral 2024

A patra editie a raportului "Starea mass-media din Romania in pragul anului super-electoral 2024", realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent, analizeaza cat de pregatita este presa din Romania sa isi indeplineasca mandatul public in 2024, unul dintre cei mai importanti ani pentru democratia romaneasca."Peisajul care se desprinde din discutiile cu oamenii din profesie este extrem de sumbru. Cu toate acestea este important sa nu uitam ca sunt inca multi jurnalisti buni in Romania, care ... citește toată știrea