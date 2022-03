Raportul ANI care arata ca seful Politiei din Targu Secuiesc era incompatibil cu functia, anulat

Curtea de Apel Brasov a anulat raportul Agentiei Nationale de Integritate (ANI), facut public pe 20 septembrie 2021, prin care seful Politiei din Targu Secuiesc, Florin Popa, a fost declarat incompatibil cu functia. Decizia poate fi atacata cu recurs."Admite actiunea in contencios administrativ formulata de reclamantul Popa Florin in contradictoriu cu parata Agentia Nationala de Integritate si, in consecinta: Anuleaza Raportul de evaluare a starii de incompatibilitate nr. 44148/G/II/20.09. ... citeste toata stirea