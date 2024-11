RAR: Activitatea statiilor ITP autorizate a fost reluata in conditii normale

Activitatea statiilor de inspectie tehnica (ITP) autorizate a fost reluata in conditii normale, incepand din dimineata zilei de marti, informeaza Registrul Auto Roman (RAR).Vineri, institutia a anuntat ca activitatea statiilor de inspectie tehnice autorizate ale Registrului Auto Roman (RAR) a fost complet sistata, iar interactiunea cu Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari a fost afectata, in urma unui "incident neprevazut", aparut in camera serverelor centrale."Incepand ... citește toată știrea