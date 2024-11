Rata scazuta de vaccinare antigripala in judetul Covasna si in acest sezon

In judetul Covasna, vaccinarea antigripala inregistreaza o rata scazuta si, surprinzator, chiar si in randul personalului medical. Desi medicii sunt primii care ar trebui sa dea exemplu in prevenirea bolilor, doar 93 de vaccinuri din totalul de 3.818 administrate pana acum au fost primite de personalul medico-sanitar si auxiliar, adica sub 3%. Chiar si asa, unii dintre ei fac un apel la constientizare si spun ca vaccinarea ramane cea mai simpla si eficienta forma de protectie impotriva ... citește toată știrea