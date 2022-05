Rata somajului in judetul Covasna a crescut; peste 3.830 de covasneni sunt in evidentele AJOFM

La finalul lunii aprilie, in judetul Covasna rata somajului era de 4,50%. Cele mai multe persoane aflate in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Covasna provin din mediul rural, conform unui comunicat de presa al institutiei."La sfarsitul lunii aprilie, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna erau inregistrati 3834 someri (din care 1889 femei), rata somajului fiind de 4,50%. In perioada 01.04.2022 - 30.04.2022 au intrat in ... citeste toata stirea