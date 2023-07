La sfarsitul lunii iunie, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna erau inregistrati 3.355 someri (din care 1.643 femei), rata somajului fiind de 4,31%.In perioada 01.06.2023 - 30.06.2023, au intrat in evidenta AJOFM Covasna un numar de 628 persoane (354 femei) si au iesit din evidenta AJOFM Covasna 286 persoane (133 femei).Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 3,87%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o crestere de 0,44 ... citeste toata stirea