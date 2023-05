La sfarsitul lunii aprilie, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna erau inregistrati 3026 someri (din care 1427 femei), rata somajului fiind de 3,89%.In perioada 01.04.2023 - 30.04.2023 au intrat in evidenta AJOFM Covasna un numar de 348 persoane (176 femei) si au iesit din evidenta AJOFM Covasna 342 persoane (179 femei).Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 3,88% in aceasta luna acest indicator a inregistrat o usoara crestere de 0,01 ... citeste toata stirea