Un barbat din Estelnic a petrecut o noapte singur, in padureMembrii Serviciului Public Judetean Salvamont Covasna au pornit duminica seara, 7 august a.c., in cautarea unui barbat in varsta de 62 de ani din Estelnic dat disparut. Dupa o noapte intreaga de cautari, salvamontistii l-au gasit luni dimineata la ora 7:00, la aproximativ 20 de km de localitate, intr-o stare relativ buna. Barbatul era la cules de ciuperci cu alte zece persoane, dar s-a ratacit de grup.Incidentul a fost raportat la ... citeste toata stirea