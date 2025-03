Razie in 11 localitati din judetul Covasna, in weekend

In acest sfarsit de saptamana, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Covasna au desfasurat actiuni ample pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice. Razii cu efective marite au avut loc in municipiul Sfantu Gheorghe, in Targu Secuiesc, Baraolt si Intorsura Buzaului, precum si in comunele Bretcu, Catalina, Turia, Lemnia, Mereni, Sanzieni si Ojdula. Controalele s-au concentrat pe baruri si localuri frecventate pe timpul noptii, precum si pe verificarea conducatorilor auto. ... citește toată știrea