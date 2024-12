Razie in Ajunul Craciunului la Bretcu, Sanzieni, Turia, Batani, Bradut si Belin

Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Covasna au avut activitati de tip razie, marti, 24 decembrie a.c., in Bretcu, Sanzieni, Turia, Batani, Bradut si Belin. In urma acestora, oamenii legii au aplicat sanctiuni in valoare de peste 9.400 de lei.La aceste activitati au participat politisti din structurile de ordine publica, rutiera, investigatii criminale, combaterea criminalitatii economice, arme, actiuni speciale, precum si politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu ... citește toată știrea