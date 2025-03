Raziile din Valcele si Haghig: sanctiuni de peste 57.000 de lei

Politistii din cadrul IPJ Covasna, alaturi de jandarmi, au desfasurat, duminica, razii ample in comunele Valcele si Haghig. Acestea cu vizat prevenirea si combaterea faptelor antisociale, siguranta rutiera si respectarea normelor comerciale. In cadrul actiunii, au fost legitimate 81 de persoane, verificate 75 de autovehicule si aplicate 32 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 57.000 de lei.De asemenea, au fost instituite filtre rutiere, testate persoane pentru consumul de alcool ... citește toată știrea