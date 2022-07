Reactii la problema lipsei hidrantilor din Valea Mare

Autoritatile din Valea Mare au iesit public cu explicatii legate de situatia de miercuri, ivita pe fondul incendiului care a distrus o locuinta in totalitate, cand pompierii au intampinat dificultati in alimentarea cu apa din cauza lipsei hidrantilor.Localitatea nu are un astfel de sistem de furnizare a apei din cauza ca nu exista inca nici retea de apa si canalizare, spune primarul."Ca sa avem hidranti ne trebuie sursa de apa curenta, sper ca e clar si logic pentru toata lumea asta. Ori (n. ... citeste toata stirea