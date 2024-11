Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant

Un dosar penal a fost deschis sambata dupa ce un barbat de 49 de ani, aflat pe bicicleta, a cazut intr-un sant in timp ce incerca sa evite o masina. In urma incidentului, acesta a avut nevoie de ingrijiri medicale. Autoritatile au constatat ca omul avea o alcoolemie de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat.S-a intamplat pe strada Garii din localitatea Reci."Sambata, 2 noiembrie a.c., pe strada Garii din localitatea Reci, un barbat de 49 de ani, aflat pe bicicleta, a incercat sa evite o ... citește toată știrea