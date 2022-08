Recomandari ale politistilor covasneni pentru o mini-vacanta in siguranta

In mini-vacanta de Sfanta Maria, politistii covasneni vor fi prezenti in teren pentru prevenirea evenimentelor nedorite, pentru siguranta traficului rutier si combaterea faptelor ilicite.In perioada 12 -15 august a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Covasna sunt angrenati in actiuni menite sa creasca gradul de siguranta a cetateanului, prin mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica.Politistii vor actiona, in sistem integrat, impreuna cu celelalte ... citeste toata stirea