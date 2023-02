Recomandari de la IPJ privind circulatia in conditii de iarna

Avand in vedere conditiile specifice sezonului rece, politistii covasneni fac urmatoarele recomandari, pentru siguranta traficului rutier:Nu conduceti vehicule care nu au montate anvelopele de iarna. Potrivit legislatiei in vigoare, pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, autovehiculele trebuie sa fie dotate cu anvelope de iarna, iar in cazul autovehiculului de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si al autovehiculului de transport ... citeste toata stirea