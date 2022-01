Recomandari pentru un weekend prelungit in siguranta

In perioada 21-24 ianuarie 2022 politistii vor veghea la respectarea legii fiind pregatiti sa intervina pentru mentinerea ordinii publice, prevenirea faptelor antisociale si sprijinirea comunitatilor in cazul unor situatii de urgenta.Politistii vor fi prezenti in teren pentru asigurarea unui climat de liniste si siguranta publica si vor actiona si in vederea verificarii respectarii masurilor de protectie sanitara, in mod special in centre comerciale, piete, mijloace de transport in comun ... citeste toata stirea