Recomandarile politistilor pentru a va proteja de infractiuni savarsite in mediul online

In contextul in care multi dintre noi petrec timp in spatiul online, iar tot mai multe persoane folosesc mediul online pentru a achizitiona diverse bunuri si servicii, apeland la diverse platforme/site-uri online specializate in acest sens, pentru a evita sa fiti victimele fraudelor comise in mediul online, politistii va informeaza:Este foarte important sa cunoasteti faptul ca unii atacatori isi atribuie identitatea unor lucratori cu functii de conducere din cadrul unor structuri de aplicare ... citeste toata stirea