Recomandarile politistilor rutieri pentru circulatia pe vreme rea

Pentru siguranta traficului rutier, in contextul sezonului rece, politistii covasneni fac urmatoarele recomandari:as Informati-va si pregatiti-va inainte de a pleca la drum!Inainte de a pleca la drum, informati-va temeinic despre conditiile meteo si starea drumurilor. In mod ideal calatoria ar trebui planificata din timp si efectuata intr-o perioada cat mai sigura. Luati in calcul folosirea rutelor alternative care pot fi mai putin aglomerate decat arterele principale.Puteti fi informati ... citeste toata stirea