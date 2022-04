Rectificare bugetara la CJ: 7 milioane de lei directionati catre Spitalul Judetean

Bugetul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a fost majorat cu 7 milioane de lei, dupa cea mai noua rectificare aprobata de Consiliul Judetean (CJ) Covasna. Este vorba despre o suma care vine de la Ministerul Sanatatii. Din acest fond, 4 milioane de lei vor fi investiti in reparatii capitale la cladirea de Boli Interne, iar 3 milioane de lei in achizitionarea de aparate medicale, a explicat presedintele CJ, Tamas Sandor, in sedinta ordinara a lunii, din 28 aprilie."Spitalul ... citeste toata stirea