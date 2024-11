Reducerea timpului de asteptare la examenul auto in judetul Covasna. Ce s-a realizat si ce urmeaza?

Prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan, a prezentat, miercuri, un bilant al eforturilor recente pentru fluidizarea procesului de examinare auto. Colaborarea cu cei 7 examinatori din judetul Timis, desfasurata in zilele de 9 si 10 noiembrie, a adus rezultate concrete: 247 de candidati au sustinut examenul practic pentru permisul categoria B, dintre care doar 144 (58,3%) au promovat. In plus, colectivul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor ... citește toată știrea