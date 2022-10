Refugiata din Ucraina la Sfantu Gheorghe: "Cred cu tarie ca binele va triumfa asupra raului"

In timp ce unii spun ca nici nu se mai uita la televizor pentru ca sunt satui de stirile despre razboiul din Ucraina, altii inca infrunta realitatea crunta de acolo. Plecati in lume in cautarea pacii, refugiatii traiesc zi de zi drama despartirii de cei dragi. Olga Sviderskaya, o femeie de 37 de ani din Odesa, stabilita de sapte luni la Sfantu Gheorghe, si-a gasit linistea aici. A venit in orasul nostru cu cele doua fetite pe care le are, de 1 an si jumatate si de 4 ani, si cu soacra ei, care o ... citeste toata stirea