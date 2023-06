Regele Charles al III-lea a marturisit, vineri, la Palatul Cotroceni, ca "intotdeauna" s-a simtit "acasa" in Romania, pe care a numit-o, in limba romana, "tara de glorii, tara de dor", citand din poezia lui Mihai Eminescu, "Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie"."Am ajuns sa iubesc Romania, cultura si arta, patrimoniul, istoria, peisajele si biodiversitatea", a afirmat monarhul britanic si a continuat in limba romana: "tara de glorii, tara de dor".El a evocat padurile si peisajele rurale ... citeste toata stirea