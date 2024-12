Registrul Auto Roman emite, din 1 decembrie, certificatul RAR Auto-Pass

Registrul Auto Roman (RAR) emite, incepand din 1 decembrie, certificatul RAR Auto-Pass, un document obligatoriu la vanzarea unui autovehicul, a anuntat institutia intr-o postare publicata, duminica, pe pagina sa oficiala de Facebook."Vanzatorul care nu are nimic de ascuns si vrea sa dea dovada de buna credinta are tot interesul sa solicite acest document de la RAR pentru a vinde autovehiculul in conditii de transparenta totala. Conceptul RAR Auto-Pass, document legiferat ulterior, a pornit de ... citește toată știrea