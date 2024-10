Reguli importante: cum sa protejezi animalele daca sunt inundatii

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna implementeaza masuri menite sa previna si sa limiteze efectele inundatiilor asupra sanatatii si bunastarii animalelor, in contextul in care tara noastra este sub avertizari de ploi torentiale si vant.DSVSA Covasna a informat printr-un comunicat de presa transmis luni, 30 septembrie pe pagina de Facebook, ce reguli de bunastare si protectie animala trebuie respectate inaintea, in timpul si dupa interventia in urma ... citește toată știrea