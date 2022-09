REPORTAJ. 2022, Anul Scolii in Comuna Barcani

Cu flori intr-o mana si cu cealalta agatata de bratul parintelui insotitor, cu zambete in coltul gurii, priviri nazdravane si emotia revederii sau a unui nou inceput, sute de copii au intampinat luni venirea noului an scolar si in comuna Barcani. Aici a fost o sarbatoare mai speciala decat in alti ani, pentru ca, de acum, toate unitatile de invatamant care au dobandit recent o noua infatisare si-au primit la san si binemeritatele suflete.Sub un cer senin de inceput de septembrie, sarbatoarea ... citeste toata stirea