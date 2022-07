REPORTAJ. Sintilia Zabalenilor, sarbatoarea care incepe devreme si nu se termina niciodata

Poiana Sintiliei din Zabala, un luminis imbratisat de padurea verde si cerul albastru, a rasunat miercuri, 20 iulie, in zi de mare sarbatoare, a muzica populara si a voie buna. Tabloul a fost complet, dupa ce rugaciunea si vorbele de bine au fost amplificate de boxe, sa se auda dincolo de nori, cu mirosul de gratare si ceaun, care a dat buzna peste simturi. Chiar daca s-a resimtit in numarul participantilor, la inceput mai redus fata de alte editii, ca totul s-a intamplat in mijlocul saptamanii, ... citeste toata stirea