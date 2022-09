Reprezentantii elevilor covasneni critica Ministerul Educatiei pentru cum a modificat criteriile de acordare a burselor

Consiliul Judetean al Elevilor (CJE) Covasna, prin vocea presedintelui structurii, Marian Calcea, critica Ministerul Educatiei pentru ca a modificat criteriile de acordare a burselor pentru anul scolar in curs. Concret, elevii care merg la liceu in alta localitate fata de cea in care au domiciliul nu mai pot primi bursa sociala, iar elevii din clasa V-a nu mai au dreptul la bursa de merit. Si Avocatul Poporului sustine ca eliminarea bursei sociale pentru elevii de liceu este "nedreapta". ... citeste toata stirea